Chiều 19-8, đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau), cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Hoàng Kiếm (50 tuổi); Lê Thị Hiến (42 tuổi, vợ ông Kiếm); Phạm Văn Nguyên (23 tuổi, con ông Kiếm), cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước và Phạm Văn Bé (29 tuổi, con rể ông Kiếm; ngụ huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về tội "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích".

Như đã thông tin, vào khoảng 9 giờ ngày 7-8, khi đang thực hiện lệnh cưỡng chế thi hành án tại nhà ông Kiếm và bà Hiến thì lực lượng làm nhiệm vụ gặp phải sự chống đối từ các thành viên trong gia đình.

Hiện trường vụ người nhà dùng xăng tấn công đoàn cưỡng chế ngày 7-8

Cụ thể, các đối tượng đã dùng xăng hất vào những cán bộ tham gia cưỡng chế thi hành án của huyện Cái Nước. Hậu quả làm 13 người bị thương, trong đó có 10 người nhập viện do bị bỏng xăng.

Sau đó, lực lượng công an huyện Cái Nước đã nhanh chóng khống chế, tạm giữ những người liên quan. Đồng thời, truy tìm Nguyên và Bé do đã chạy thoát trong lúc hỗn loạn. Đến chiều 9-8, Nguyên và Bé đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đầu thú và được bàn giao cho Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án để điều tra.