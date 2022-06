Tối 13-6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cùng ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

4 bị can bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, là cán bộ thuộc các cơ quan của thị xã Đông Triều gồm: Nguyễn Thị Thanh Hảo, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Đào Thị Kim Dung, Trưởng phòng Y tế; Nguyễn Thành Định, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế và Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế.



Các Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, quá trình điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết đã sử dụng trên thực tế để thanh toán cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Được biết, cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối 4 cán bộ trên.