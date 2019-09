Ngày 23-9, liên quan đến vụ 1 cổ động viên (CĐV) bị thương nặng do CĐV đốt, bắn pháo sáng trong trận đấu bù vòng 21 V.League 2019 giữa 2 đội CLB Hà Nội và CLB Nam Định chiều 11-9 trên sân vận động (SVĐ) Hàng Đẫy. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ Trung Trực (SN 1984, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Bị can Vũ Trung Trực tại cơ quan công an

Theo điều tra, ngày 11-9, Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (mua qua mạng) đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đã giữa 2 CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Khi tập trung tại Nam Định, Trực cho 3 người khác 3 quả pháo sáng và bán cho 1 người 6 quả pháo sáng. Trên đường đi, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại 2 quả pháo dù và 4 pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy. Đến khoảng 20 giờ 10 phút (phút thứ 55 của trận đấu), Trực đốt pháo dù nhưng sợ pháo bắn lên trần nên Trực đã hướng pháo dù bay thẳng sang phía khán đài A; khi biết pháo bắn trúng người khác, Trực liền lẩn trốn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã làm rõ Trần Đắc Chương (SN 2001, trú tại thôn Ngõ Quan, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, Nam Định) có hành vi "Chống người thi hành công vụ". Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11-9 (phút thứ 72 của trận đấu), khi thấy một số cổ động viên Nam Định đang cản trở, dùng tay, chân đánh một chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) ở khu vực lối ra vào cửa số 13 khán đài B, Chương tiến lại gần dùng chân đạp 3 cái vào người chiến sĩ CSCĐ và bỏ đi.

Ngày 14-9, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" tại SVĐ Hàng Đẫy.