Khởi tố bị can vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu

26/07/2018 13:15

Ngày 26-7, thượng tá Phan Hoài Vũ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can đối với Thạch Sà Khêl (35 tuổi; ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện đối tượng này đang được cơ quan chức năng đưa đi giám định tâm thần, xử lý theo quy định.



Nghi can Thạch Sà Khêl tại cơ quan điều tra. Ảnh do công an cung cấp

Từ lúc bị bắt giữ sau khi gây ra vụ truy sát kinh hoàng khiến 12 người thương vong đến nay, tại cơ quan điều tra, Thạch Sà Khêl ngơ ngác, trả lời không đầu không đuôi và tỏ ra như không nhớ hành vi tày trời đã gieo đau thương, tang tóc cho hàng xóm. Trong quá trình bị tạm giữ, nghi can này cũng liên tục quậy phá trụ sở, buộc phải tiêm thuốc an thần.

Như tin đã đưa, chiều 24-7, Khêl bất ngờ vác dao bầu đi tìm chém giết loạn xạ những người trong xóm. Ban đầu, Khêl chém em Hồ Minh Vy (12 tuổi) đang ngồi trước nhà và chém luôn cha em là ông Hồ Quang Trang khi ông này vào can ngăn. Sau đó, đối tượng này tiếp tục đi dọc theo xóm, gặp ai cũng vung dao chém; làm 12 người thương vong. Trong đó, bà Hồ Thị Trầm (91 tuổi) chết tại chỗ, cháu Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi) tử vong tại bệnh viện sáng hôm sau, riêng bé Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) tưởng đã tử vong nhưng hồi sinh trở lại, sức khỏe đang tiên lượng xấu.



Xóm nghèo ấp Đay Tà Ni vắng tanh sau thảm án. Ảnh: DUY NHÂN

Theo qui định pháp luật, nếu nghi can bệnh tâm thần thật sự thì không truy cứu trách nhiệm hình sự và phải điều trị bắt buộc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Khêl có tiền sử tâm thần khoảng 7 năm trước, phải uống thuốc điều trị. Từ khi Khêl mắc bệnh, vợ dắt con bỏ đi, anh ta cũng đi nơi khác làm thuê. Trước khi gây ra thảm sát kinh hoàng, Khêl mới quay về nhà được vài ngày sau nhiều tháng làm phụ hồ ở Trà Vinh. Người thân và hàng xóm cho biết, hàng ngày Khêl thường uống rượu một mình.

DUY NHÂN