Ngày 13- 9, Đại tá Phạm Văn Toàn – Phó Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải ( 49 tuổi trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Hải từng làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và làm việc tại sân bay Phú Bài. Cách đây 1 tháng, Hải đã nghỉ việc.

Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải

Trước đó, Công an Thừa Thiên- Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Nguyễn Thanh Liêm, đối tượng Phạm Hồng Hải thường xuyên "nổ" về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bằng thủ đoạn này, Hải đã nhiều lần được vợ chồng Tuyết và Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỉ đồng; sau khi Liêm bị bắt, bà Tuyết (vợ Liêm) tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỉ đồng và 130 ngìn USD. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi.

Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên- Huế đã thu giữ hơn 11 tỉ đồng, đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.