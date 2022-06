Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Lê Đình Đệ (48 tuổi, ngụ xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Bắt giữ đối tượng Lê Đình Đệ

Trước đó, chiều 11-5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Kar và Công an huyện Krông Năng bắt quả tang tại vườn nhà đối tượng Đệ đang trồng trái phép 250 cây cần sa cao từ 10cm đến 2m.

Hàng trăm chùm hoa cần sa đang được phơi khô để bán với giá 3 triệu đồng/kg

Tiếp tục kiểm tra trong căn nhà phía sau vườn, công an phát hiện đối tượng Đệ căng dây và phơi hàng trăm chùm hoa cần sa khô, với trọng lượng hơn 4kg.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, xung quanh căn nhà được đối tượng Đệ che đậy kín mít.

250 cây cần sa trồng trái phép trong vườn đối tượng Lê Đình Đệ

Bước đầu, đối tượng Đệ khai nhận được một người lạ cho hạt gieo trồng và hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch. Sau đó, người này sẽ mua lại hoa cần sa khô của đối tượng Đệ với giá 3 triệu đồng/1kg.