Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Hải Đăng (19 tuổi; ngụ xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Bị can Đặng Hải Đăng. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Đăng khai nhận vào khoảng tháng 10-2021, Đăng làm quen và phát sinh mối quan hệ yêu đương với em M. (sinh năm 2006; ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ). Ngày 23-12-2021, Đăng chở M. đi chơi và ăn uống, sau đó Đăng đưa "bạn gái nhí" về nhà và thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Mở rộng điều tra, Đăng khai nhận vào các ngày tiếp theo đã nhiều lần quan hệ tình dục với M. Đến khoảng tháng 2-2022, M. phát hiện mình có thai được 12 tuần tuổi nhưng lo nên không đến trình báo công an. Đến tháng 6 vừa qua, vụ việc được công an phát hiện. Cơ quan công an xác định, thời điểm Đăng quan hệ tình dục lần đầu với M., lúc đó em M. mới 15 tuổi 4 tháng.