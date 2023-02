Theo tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, ngày 13-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 người là Giám đốc, Phó Giám đốc, và 3 nhân viên Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn 97-01D về hành vi nhận hối lộ.



Những người bị khởi tố: Trần Đức Dương, Hoàng Huy Trường;Phạm Hồng Chính; Hoàng Văn Bường; Hoàng Ngọc Hải. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn

Những người bị khởi tố gồm: Trần Đức Dương (SN 1970, Giám đốc); Hoàng Huy Trường (SN 1986, Phó Giám đốc); Phạm Hồng Chính (SN 1963, đăng kiểm viên); Hoàng Văn Bường (SN 1991, đăng kiểm viên); Hoàng Ngọc Hải (SN 1985, nhân viên).

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trần Đức Dương với vai trò Giám đốc trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022 đã chỉ đạo nhân viên Công ty nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng khi thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Giám đốc Trần Đức Dương

Cơ quan Công an khởi tố tội nhận hối lộ và bắt tạm giam 4 đối tượng: Trần Đức Dương; Hoàng Huy Trường; Hoàng Văn Bường; Hoàng Ngọc Hải và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Hồng Chính.