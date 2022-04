Ngày 28-4, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã (TX) Kinh Môn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người gồm Nguyễn Văn Hiển (SN 1988), Nguyễn Đức Hiếu (SN 1995) và Lê Văn Toản (SN 1990), cùng trú tại xã Hoành Sơn, TX Kinh Môn, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

16/19 "dân chơi" dương tính với ma túy

Ngoài ra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Kinh Môn còn khởi tố 6 người khác về tội sử dụng trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép chất ma túy.

6 người này gồm: Trần Văn Tài (SN 1996); Phạm Công Thế (SN 1991) cùng trú tại xã Hiệp Hoà, TX Kinh Môn; Nguyễn Đức Quân (SN 1988, trú tại xã Thăng Long, TX Kinh Môn); Hoàng Gia Toàn (SN 1996), Trần Văn Lưu (SN 1996) và Vũ Văn Tiến (SN 1992), cùng trú tại xã Quang Thành, TX Kinh Môn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22-4, Công an TX Kinh Môn kiểm tra quán karaoke Văn Hương (địa chỉ thôn Lê Xá, xã Lê Ninh, TX Kinh Môn) phát hiện tại 2 phòng hát có 19 nam, nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng cùng tang vật

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ đĩa sứ, ống hút được quấn bằng tiền polymer, thẻ nhựa và một lượng ma tuý gồm ketamine và "thuốc lắc" (ma tuý tổng hợp MDMA).

Công an TX Kinh Môn đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ. Kết quả test nhanh xác định 16/19 "dân chơi" dương tính với ma tuý (Ketamine và MDMA).