Khởi tố "hot girl" trà trộn vào hội chợ giật dây chuyền

08/01/2019 19:23

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Thị Thanh Tuyền (20 tuổi; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản.



Đặng Thị Thanh Tuyền. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trước đó, vào chiều tối 27-12-2018, anh Nguyễn Văn Minh (ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cùng vợ đi hội chợ tại thị xã Bình Minh để tham quan, mua sắm. Nhân cơ hội đông người, Tuyền chen lấn và giật dây chuyền trên cổ của vợ anh Minh. Vợ chồng anh tri hô và đuổi theo đối tượng cướp giật tài sản.

Lúc này, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Bình Minh đang làm nhiệm vụ tại hội chợ liền có mặt, phối hợp bắt giữ "hot girl" này. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện và thu giữ trên người Tuyền 5 sợi dây chuyền màu vàng, trong đó có 1 sợi dây chuyền của vợ anh Minh.

Tại cơ quan công an, Tuyền thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ca Linh