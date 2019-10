Chiều 28-10, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lực (SN 1994, quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lực làm công nhân cho một xưởng ở địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nhưng sau đó nghỉ việc. Đến sáng 7-10, vì túng quẫn, Lực đi mua một con dao Thái Lan với ý định cướp của, lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an

Đến 9 giờ cùng ngày, để ý thấy tiệm cắt tóc, gội đầu N. L (số 390 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) có nhân viên nữ bán dâm, đối tượng tiến vào đặt vấn đề mua dâm (giá 200.000 đồng/lượt) với một cô gái tên Tr.

Sau khi thỏa mãn, dù chưa mặc quần áo, nhưng Lực để ý thấy cô Tr. có điện thoại nên nảy sinh ý định khống chế rồi cướp. Bị tên cướp dùng dao khống chế, cô Tr. chống cự quyết liệt và la hét. Nghe tiếng la, cụ bà Lê Thị Phương (SN 1949, chủ nhà) đang ở phía sau lập tức chạy đến, dùng gậy gỗ đập trúng đầu Lực. Bị đánh bất ngờ, đối tượng dùng dao được thủ sẵn, tiến đến đâm 3 nhát vào ngực trái của cụ bà.

Cụ Phương cố gắng bò ra ngoài hiên thì gục tại chỗ. Cô Tr. trong lúc giằng co với tên cướp cũng bị thương ở tay. Thấy bà Phương bị đâm, cô hoảng loạn, vùng chạy ra ngoài kêu la trong tình trạng khỏa thân.

Hiện trường vụ án tại đường Nguyễn Lương Bằng

Sau khi gây án, Lực liền mặc quần áo rồi bỏ chạy, trốn vào một căn nhà cách hiện trường khoảng 500m để rửa hết vết máu. Khoảng 1 giờ sau đó, đối tượng bị người dân và công an bao vây, khống chế bắt gọn.

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sau hơn 20 ngày điều trị, bà Phương đã hoàn toàn bình phục sức khỏe, hiện đang được theo dõi tại khoa ngoại.