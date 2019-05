Khởi tố kẻ xông vào trường đâm chém 6 cô trò thương vong

04/05/2019 19:52

Tối ngày 4-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa chiều cùng ngày đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ngụ làng Cốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".



Đỗ Mãnh Chiểu Minh là người nghiện game, có biểu hiện trầm cảm và ít giao du với người dân địa phương

Minh được xác định là kẻ đã xông vào trường tiểu học Đồng Lương đâm chết 1 học sinh và 5 cô trò bị thương vào sáng ngày 3-5.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào 9 giờ sáng ngày 3-5, tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú cùng xã) đã xông vào trường vào Trường Tiểu học Đồng Lương rồi chạy lên tầng 2 và xuống sân trường, sử dụng dao đâm chém cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) và 5 học sinh.



Hậu quả em Lê H.Ph. (SN 2008), học sinh lớp 5A, tử vong trên đường đi cấp cứu. Cô giáo Thanh và các học sinh còn lại bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh. Sau khi gây án, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó bị bắt tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, Lang Chánh.



Tuấn Minh