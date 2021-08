Ngày 3-8, tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1980; ngụ phố 3, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".



Clip người vợ bị chồng xông tới nơi làm việc truy sát

Thắng là bị can đã xông tới nơi làm việc chém vợ là chị Trịnh Thị Hoa L. (SN 1988; ngụ xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) khiến chị bị thương tích nặng, phải khâu tới 80 mũi.

Theo thông báo kết luận giám định thương tích được Công an huyện Hậu Lộc gửi bị hại, chị L. bị thương tích lên tới 42%.

Trước đó, sáng ngày 7-7, nữ công nhân này tới xưởng may của chị gái là Trịnh Thị L. (SN 1974; ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) để làm việc. Tuy nhiên, chồng chị là Nguyễn Văn Thắng (SN 1980, quê thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) ghen tuông, gọi điện bắt chị phải về sớm.

Vì phải giao hàng cho kịp tiến độ, chị L. cùng chị gái và một số công nhân tiếp tục ở lại xưởng để tăng ca. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi chị L. đang làm việc tại xưởng, chồng chị tới xưởng rồi chạy tới chỗ chị đang làm việc rút dao truy sát.

Khuôn mặt chị L. bị chồng chém phải khâu hàng chục mũi

Do quá bất ngờ, chị L. cố chạy thoát nhưng không được, nên đã bị Nguyễn Văn Thắng đâm, chém liên tiếp vào vùng mặt, tai và cánh tay, gây thương tích nặng. Sau khi truy sát vợ, Nguyễn Văn Thắng đã uống thuốc trừ sâu, cắt tay nhằm tự sát nhưng không chết.

Chị L. sau đó được nhiều người đưa tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả điều trị tại bệnh viện, bác sĩ cho hay chị bị 14 vết thương trên mặt, tai, tay và phải khâu tới 80 mũi.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.