Chiều 3-4, tin từ Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4 (thuộc Quân khu 4, Bộ Quốc phòng), cho hay đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Sơn (37 tuổi, ngụ xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.



Hình minh họa

Trước đó, vào sáng 20-3, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Th. (32 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) về việc nghi vấn chị này bị chồng là Lê Anh Sơn hành hung dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại địa phương để xác minh.



Bước đầu, khi làm việc với cơ quan công an điều tra, Sơn khai nhận cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại một công trình ở tỉnh Quảng Trị.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19-3, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, anh Sơn đã có hành động đánh đập chị Th. khiến chị này bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.



Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Sơn đã chở thi thể vợ mình là chị Th. về nhà tại xã Phú Lộc ngay trong đêm và nói với gia đình bên vợ là tai nạn lao động, đồng thời hối thúc gia đình nhanh chóng làm lễ tang.



Công an huyện Can Lộc cho hay do vụ án xảy ra trong phạm vi quân đội quản lý nên sau khi cơ quan công an hoàn tất thủ tục đã bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 xử lý theo quy định.