Ngày 1-7, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đinh Minh Phận – nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc về tội hủy hoại tài sản.



Ông Đinh Minh Phận - nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc

Trước đó, ông Cao Chí Thành (ngụ thôn Sy, xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa) - đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo ông Đinh Minh Phận đã tự ý thuê một nhóm 5 người, gồm: N.T.H. (SN 1976), N.T.T. (SN 1989), N.Q.C. (SN 1992), T.Đ.S. (SN 1980), N.Đ.D. (SN 1997) - tất cả đều ở xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa đến tại vườn của ông Thành để cưa, chặt phá cây dó trầm, cây mây mà gia đình ông này cất công trồng và chăm sóc bấy lâu nay…

Theo kiểm kê, khoảng 3.500m2 diện tích cây cối, vườn tược của ông Cao Chí Thành bị ông Đinh Minh Phận thuê người chặt phá làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của gia đình, khiến dư luận địa phương bức xúc.