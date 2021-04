Trưa 20-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin ông Lương Thanh Hải, nguyên trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, vừa bị khởi tố.



Ông Hải bị khởi tố 2 tội danh gồm: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở của ông Hải tại khối 17, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.



Cơ quan công an tiến hành các thủ tục khởi tố ông Lương Thanh Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 21-7-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An trong thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An năm 2019.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 4 bị can, gồm: Kim Văn Bốn - Chuyên viên, Công chức Ban dân tộc tỉnh Nghệ An - về tội Tham ô tài sản; Nguyễn Tâm Long - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng chính sách dân tộc - về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty CP xây dựng Văn Sơn - và Nguyễn Đình Thịnh - Phó giám đốc Công ty CP xây dựng Văn Sơn - về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Được biết, đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2025 có tổng kinh phí thực hiện là 120 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 108 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 12 tỉ đồng. Các hạng mục chính phát triển kinh tế - xã hội cho người Ơ Đu gồm: Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; đào tạo sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; hỗ trợ các chính sách về y tế, giáo dục.