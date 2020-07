Quá trình xử lý sai phạm tại Sagri

- Tháng 10-2017, Thanh tra TP HCM ban hành kết luận thanh tra (số 38) sau khi thanh tra toàn diện Sagri.

- Đến năm 2018, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chỉ ra các vấn đề vi phạm của Sagri, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND TP xử lý.

- Tháng 3-2018, UBND TP có quyết định kỷ luật khiển trách ông Lê Tấn Hùng.

- Tháng 10-2018, UBND TP đã nâng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng lên cảnh cáo vì mức khiển trách "chưa tương xứng với mức độ sai phạm";

- Tháng 1-2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng về mặt Đảng;

- Tháng 2-2019, Thanh tra TP tiếp tục ban hành kết luận thanh tra số 05 về sai phạm tại Sagri;

- Tháng 6-2019, ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác và bị cách chức Tổng giám đốc Sagri;

- Đến ngày 6-7, ông Lê Tấn Hùng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS năm 2015. Ông Nguyễn Thành Mỹ (cựu phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư) cũng bị bắt giam với vai trò đồng phạm. Sau đó một ngày, C01 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với ông Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV Sagri và bà Nguyễn Thị Thúy nguyên kế toán trưởng Sagri.