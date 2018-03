Khởi tố "ông trùm" cùng đàn em buôn 288 bánh heroin, giá 57 tỉ đồng

07/03/2018 20:36

Ngày 7-3, VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bằng (SN 1987), Trần Văn Thành (SN 1988), Phan Văn Hiển (SN 1982, cùng trú xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nông Tài Kinh (SN 1990, trú tại tỉnh Cao Bằng) về các tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Trần Văn Bằng bị khởi tố về cả 2 tội trên, còn Kinh, Thành, Hiển bị khởi tố tội mua bán trái phép chất ma túy.



Đối tượng Trần Văn Bằng - Ảnh: Bảo Ngọc

Trước đó, đêm 23-2 (tức mùng 8 Tết Mậu Tuất 2018), tổ công tác của Cục Phòng chống ma túy (C47, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng truy đuổi 2 xe ô tô do Trần Văn Bằng cùng em họ là Trần Tiến Thành điều khiển di chuyển với tốc độ cao trên Quốc lộ 3, đoạn qua huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Bằng không tuân thủ mà lái xe tông thẳng vào xe của tổ công tác. Tổ công tác phải nổ súng để trấn áp và đập vỡ cửa kính ô tô rồi bắt giữ Bằng.

Nghe thấy tiếng súng, Thành đi sau lập tức quay đầu xe bỏ chạy và vứt các túi du lịch và bao tải đựng ma túy từ trên xe xuống ven đường. Ban chuyên án xác định nghi phạm phóng xe với tốc độ cao, nếu chặn bắt không đảm bảo an toàn nên chọn phương án các mũi phục kích để cho xe của Thành đi qua. Sau gần 20 km truy đuổi, cảnh sát đã ép sát, khống chế được xe do Trần TiếnThành điều khiển.

Nghi phạm Trần Tiến Thành và số ma túy thu giữ được - Ảnh: Bảo Ngọc

Qua kiểm tra túi xách du lịch và bao tải nghi phạm ném xuống đường, tổ công tác phát hiện 288 bánh heroin trọng lượng hơn 100 kg, trị giá khoảng 57 tỉ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bằng, cơ quan điều tra thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát đã bắt giữ thêm 3 người liên quan là Phan Văn Hiển (ở xã Chân Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Nông Tài Kinh và Nông Văn Hoan (cùng ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Theo C47, 288 bánh heroin là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ tại Cao Bằng. Số ma túy này được kẻ phạm tội đưa từ Lào vào Việt Nam rồi mang sang nước ngoài tiêu thụ.

Ng. Hưởng