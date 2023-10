Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thành Trung (SN 1990, Phó chỉ huy trưởng quân sự xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Trung

Theo thông tin ban đầu, anh H.L.A (thường trú xã Đắk R’la) đã vượt qua vòng sơ khám cấp xã và thuộc diện được gọi khám nghĩa vụ quân sự cấp huyện. Khi biết thông tin anh A không có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự, Trung đã nói với gia đình thanh niên này là có thể lo không phải tham gia nghĩa vụ quân sự với số tiền 40 triệu đồng.

Nghe vậy, gia đình anh A. đã tin tưởng và chuyển trước cho Trung số tiền 20 triều đồng.

Sau đó, gia đình anh A. tìm hiểu và được biết Trung không nằm trong hội đồng khám tuyển, xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp huyện. Từ đó, gia đình anh A. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Đến ngày 6-10, Trung yêu cầu gia đình anh A. phải đưa thêm số tiền 20 triệu đồng theo thỏa thuận. Khi Trung đang nhận số tiền trên thì bị lực lượng công an bắt quả tang.