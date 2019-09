Ngày 2-9, tin từ Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với 4 đối tượng, gồm Hoàng Thị Phương (sinh năm 1960), Đinh Thị Su (sinh năm 1965), Đinh Thị Lụa (sinh năm 1977) và Đinh Thị Ngân (sinh năm 1968), cùng trú ở khu Lịch 2 (xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ".



Nhiều người dân tụ tập, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-8, Công an huyện Thanh Sơn phối hợp Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh tiến hành phá dỡ trụ bêtông (do bị người lạ đổ trái phép) trên con đường dẫn vào Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển thỏ Hòa Phát, thuộc khu Lịch 2, xã Hương Cần.

Vào thời điểm này, có hơn 100 người, trong đó chủ yếu là phụ nữ, tụ tập đứng trên đường, đánh trống, hò hét bao vây xung quanh khu vực cưỡng chế, không cho xe ô tô di chuyển và có những hành động quá khích.

Trước tình huống này, Công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành vận động nhưng nhiều người vẫn tiếp tục cản trở, có hành vi thách thức lực lượng thi hành công vụ.

Một số cán bộ nữ của Công an huyện Thanh Sơn đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, nhưng nhiều người vẫn có hành động quá khích. Đặc biệt, trong số đó có Đinh Thị Châm (SN 1981, ở khu Lịch 2) bị nhiễm HIV, đã có hành vi chửi bới, du đẩy, lôi kéo, cào cấu, cắn vào tay 3 nữ cán bộ công an, gây xây xát, chảy máu ở cánh tay.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Sơn đã bắt giữ Đinh Thị Châm về hành vi "Chống người thi hành công vụ" và đưa về Công an huyện để xử lý.

Công an huyện cũng đã đưa 3 cán bộ bị xây xát, thương tích về Trung tâm y tế dự phòng huyện làm xét nghiệm, phòng chống phơi nhiễm HIV và uống thuốc điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đến ngày 20-8, Đinh Thị Châm đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về hành vi "chống người thi hành công vụ."

Tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, ngày 30-8, Công an huyện Thanh Sơn tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng để điều tra, xử lý theo đúng pháp luật.