Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán hát karaoke Bad Boy, địa chỉ xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, Hải Dương.



Có tới 43/48 "dân chơi" trong quán karaoke Bad Boy dương tính với ma túy

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can 9 đối tượng về các tội danh liên quan.

Trong số này, cơ quan công an xác định, 8 đối tượng nam đều ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Quản lý quán karaoke Bad Boy là Nhữ Văn Tân (SN 1990, trú thôn An Đồng, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang), được xác định đối tượng đã bán ma túy cho "dân chơi" ở một số phòng hát của quán.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 ngày 25-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Bình Giang đột kích quán karaoke Bad Boy do Phạm Văn Nhân (SN 1988) làm chủ. Thời điểm này, tại một số phòng hát, có 48 thanh niên (26 nam, 22 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh phát hiện 43 người dương tính với ma túy.

Được biết, các đối tượng có kết quả test nhanh dương tính với ma túy sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.