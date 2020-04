Ngày 2-4 lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", liên quan đến vụ bé gái N.N.M.M. (SN 2016, ở thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội; tạm trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) tử vong. Ngoài ra, Công an quận Đống Đa đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố bị can, điều tra theo thẩm quyền.



Hình ảnh về cháu bé bạo hành tới tử vong được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Như Báo Người Lao Động đã thông tin ngày 1-4, Công an quận Đống Đa đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm là mẹ ruột và bố dượng của cháu N.N.M.M. để điều tra hành vi Giết người.

Thông tin từ Bệnh viện đại học y Hà Nội cho biết sáng 30-3, đơn vị tiếp nhận bé gái N.N.M.M. được đưa vào cấp cứu. Trên người cháu bé có nhiều thương tích, dấu hiệu bạo hành nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Nguồn tin từ cơ quan tố tụng xác định bé gái 4 tuổi bị tử vong do nhiều vết thương. Nguyên nhân được xác định cháu bé bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành.