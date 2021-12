Ngày 13-12, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hải Phòng cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu tàu Chung Ching mang quốc tịch nước ngoài đối với ông Đỗ Bá Khang (SN 1977), Giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh có trụ sở tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.



Theo thông tin từ BĐBP Hải Phòng, vào khoảng cuối tháng 10-2021, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu hoạt động mua tàu Chung Ching (số IMO 6908113, quốc tịch Palau, đang neo đậu tại Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh) của chủ tàu ở nước ngoài không làm các thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định pháp luật, với mục đích bán lại để phá dỡ, bán sắt vụn kiếm lời.



Tàu Chung Ching được phá dỡ tại xã Đại Bản, huyện An Dương

Đánh giá đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, địa bàn các đối tượng hoạt động trải dài từ biên giới vào nội địa với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có dấu hiệu của đường dây, tổ chức tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm xây dựng kế hoạch, triển khai các trinh sát phối hợp các lực lượng đồng loạt xác minh trên các địa bàn Móng Cái, Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh) và huyện An Dương, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) thu thập tài liệu, xác định các đối tượng có liên quan.



Quá trình điều tra xác minh, lực lượng nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh do Đỗ Bá Khang (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh, có trụ sở tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức mua tàu Chung Ching của chủ tàu ở Đài Loan (Trung Quốc) là Công ty YI CHING YANG Co.LTD, mục đích bán lại cho nhóm người ở Hải Phòng do Nguyễn Văn Soái (SN 1978, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương) chịu trách nhiệm chính.

Ngày 4-11, các đối tượng đưa tàu Chung Ching từ Quảng Ninh về neo tại khu vực xã Đại Bản (huyện An Dương). Đến ngày 8-11, Nguyễn Văn Soái bắt đầu cho cắt phá phần ca bin tàu và tháo dỡ các thiết bị hàng hải. Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng chủ trì và phối hợp các lực lượng kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động cắt phá và triệu tập Nguyễn Văn Soái để xác minh làm rõ vụ việc.

Ngay sau đó, BĐBP Hải Phòng phối hợp đấu tranh với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng và Cục Hải quan Hải Phòng đã khẩn trương điều tra và xác định Đỗ Bá Khang đã mua tàu Chung Ching của chủ tàu Đài Loan (Trung Quốc) với giá 300.000 USD, mục đích để phá dỡ bán kiếm lời. Đỗ Bá Khang không làm thủ tục nhập khẩu tàu theo quy định của pháp luật đã bán tàu cho Nguyễn Văn Soái với giá 10,5 tỉ đồng, vi phạm quy định của pháp luật.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, tàu Chung Ching đã bị cắt bỏ phần ca bin

Ngày 30-11, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp với Công an TP, Cục Hải quan Hải Phòng và VKSND TP Hải Phòng để đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu tội buôn lậu. Căn cứ thẩm quyền theo quy định pháp luật, Chỉ huy trưởng BBĐP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với ông Đỗ Bá Khang, đồng thời, chuyển giao vụ án cho Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Đình Hạn, Đội phó Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, cho biết quá trình xác minh cho thấy tàu Chung Ching được sản xuất từ năm 1969 tại Trung Quốc. Tàu có trọng tải 3.200 tấn, ký hiệu IMO 6908113, thuộc sở hữu của một chủ tàu ở Đài Loan (Trung Quốc). Tàu biển treo cờ nước CH Palau (một đảo quốc ở vùng Tây Thái Bình Dương).

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, những người đang phá dỡ tàu Chung Ching không xuất trình được các hồ sơ, đăng kiểm của tàu, thủ tục cho phép tàu Chung Ching nhập cảnh tàu vào Việt Nam cũng như các thủ tục liên quan đến việc phá dỡ tàu cũ

Trước đó, vào tháng 3-2020, tại vùng biển vịnh Bắc Bộ, tàu Chung Ching đã bị lực lượng chức năng Tổng cục Hải quan phát hiện hành vi sang mạn trái phép thuốc lá điếu cho các xuồng cao tốc để mang lậu vào Việt Nam.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, thuyền trưởng tàu Chung Ching lúc đó đã cho tàu chạy ra vùng biển quốc tế nhưng bất thành.

Các thuyền viên trên tàu khai nhận đang vận chuyển 8.549 kiện (tương đương 4.274.500 bao thuốc lá điếu các loại như ba số 555, Yuxi, Double, Essi…) để nhập lậu vào Việt Nam.

Đây cũng là vụ việc buôn lậu thuốc lá lớn nhất được lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ và khởi tố vụ án. Sau đó, tàu Chung Ching được đưa về neo đậu tại vùng biển Quảng Ninh.