Khởi tố vụ gian lận điểm thi Hà Giang

19/07/2018 18:30

Ngày 11-7-2018, kết quả điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 được công bố chính thức. Qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi có bất thường tại Hà Giang, ngày 13-7, Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia đã ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BGD&Đ về việc thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia.



Tổ công tác của Bộ Công an rà soát khâu chấm thi tại Hà Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

Kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi, có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, ngày 19-7-2018, căn cứ Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang đã phát hiện có nhiều bất thường. Hơn 100 thí sinh được xác định được sửa (nâng) điểm, nhiều thí sinh đang thuộc top điểm cao, sau khi chấm thẩm định trở thành trượt.

Huy Thanh - Ngô Nhung