Khởi tố vụ MobiFone mua AVG, bắt tạm giam ông Lê Nam Trà

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone. Ngoài ra, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch HĐQT MobiFone, và Phạm Đình Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), về hành vi nêu trên.



Ông Lê Nam Trà khi còn đương chức

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, tại kỳ họp 26 của UBKTTW từ ngày 28 đến 30-5-2018, UBKTTW đã xem xét, kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng (BCSĐ) Bộ TT-TT trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Qua kiểm tra cho thấy những vi phạm của BCSĐ Bộ TT-TT, của ông Nguyễn Bắc Son (nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư BCSĐ, nguyên bộ trưởng Bộ TT-TT), ông Trương Minh Tuấn (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ TT-TT), ông Phạm Đình Trọng (Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT-TT), của Ban Thường vụ Đảng ủy MobiFone và các ông Lê Nam Trà (nguyên bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) MobiFone), Cao Duy Hải (Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc MobiFone) là rất nghiêm trọng; vi phạm của ông Phạm Hồng Hải (Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ TT-TT) là nghiêm trọng.

Cụ thể, ông Lê Nam Trà, nguyên bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone, có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV tổng công ty trình Bộ TT-TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đình Trọng (bìa trái) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp năm 2014

Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT-TT, có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ TT-TT lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án.



Các vi phạm này đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của MobiFone, đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ TT-TT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đến kỳ họp 27 của UBKTTW vào tháng 6-2018, UBKTTW đã xem xét, kết luận: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone và ông Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT-TT; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc MobiFone; khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ TT-TT.

Đối với BCSĐ Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư BCSĐ, nguyên bộ trưởng và ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ TT-TT, UBKTTW đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Hôm nay 10-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) tại tờ trình số 121, ngày 6-7-2018 về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật BCSĐ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Bí thư nhận thấy:



BCSĐ Bộ TT-TT đã vi phạm, khuyết điểm: Chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ TT-TT và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG), làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; để một số lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về dự án trên.

Những vi phạm của BCSĐ Bộ TT-TT là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hoá của MobiFone, đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ TT-TT, gây bức xúc trong xã hội.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật BCSĐ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

