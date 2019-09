Ngày 14-9, liên quan đến vụ Xã đội trưởng và thuộc cấp đập xe của Bộ Công an tại quán ăn, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố khởi tố vụ án và khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Châu Hữu Nghị (30 tuổi, Xã đội trưởng xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Phạm Công Khanh (30 tuổi, dân quân tự vệ xã Thạnh Phú) về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Hiện trường xảy ra vụ việc

Như đã thông tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30-8, anh V.N.V. (36 tuổi) điều khiển ô tô 7 chỗ mang BKS: 80A - 000.39 chở theo đoàn cán bộ Phân viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an ghé vào một quán trên đường Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau) ăn tối.



Khi nhóm cán bộ vào quán, Nghị và Khanh di chuyển ra khỏi quán rồi điều khiển xe máy rời đi. Sau đó, cả 2 quay lại và một trong hai đã dùng khúc gỗ đập bể kính chắn gió phía sau của xe 80A - 000.39.

Qua làm việc với ngành chức năng, Nghị và Khanh khai nhận do ôtô 80A - 000.39 chắn lối đi lúc dẫn xe rời quán. Lúc này, Nghị đã yêu cầu nhóm người di chuyển bằng ôtô dời xe nhưng không được thực hiện.

Sau đó, dù Nghị và Khanh đã di chuyển khỏi quán ăn một đoạn, nhưng do bực tức nên cả hai đã quay lại và dùng khúc gỗ nhặt được trên đường đập vào xe ôtô.

Nghị cho biết trong lúc say không làm chủ được bản thân nên làm sai. Lúc tỉnh rượu, hối hận cũng muộn.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Cà Mau vào cuộc điều tra và trích xuất camera thì xác định xe ôtô của Bộ Công an đậu không chắn lối đi. Đồng thời, giám định thiệt hại tài sản để đưa ra hướng xử lý.

UBND xã Thạnh Phú cũng đình chỉ công tác đối với ông Nghị.