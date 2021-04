Ngày 20-4, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Lê Văn Phúc (29 tuổi, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



Đối tượng Lê Văn Phúc bị bắt giữ

Trước đó, chiều 16-4, Phúc cùng với ông Phạm Huy Sỹ (56 tuổi) và ông Nguyễn Ngọc Phượng (53 tuổi) tổ chức ăn nhậu với nhiều người khác. Trong lúc uống rượu, giữa ông Sỹ và ông Phượng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, 2 người giảng hòa và tiếp tục ngồi vào bàn nhậu.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, dù không liên quan gì đến chuyện mâu thuẫn đánh nhau trước đó, nhưng khi thấy ông Sỹ dắt xe máy để về, Phúc vô cớ đi theo rồi dùng tay đấm vào đầu khiến ông Sỹ ngã xuống đường.

Sau đó, 2 người lao vào dùng tay đánh nhau. Hậu quả, ông Sỹ bị Phúc đánh gục xuống đường, vỡ mạch máu não, dẫn đến tử vong.