Kiểm tra tiệm game bắn cá, công an bị kẻ nghiện ma túy đâm trọng thương

16/02/2019 15:41

Ngày 16-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hồng Thiện (SN 1995; ngụ tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Trần Hồng Thiện tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Kim Vân

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28-11-2018, lực lượng chức năng thuộc Công an phường Châu Phú B thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú và trò chơi điện tử có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác gồm thiếu tá Lê Văn Tấn, thượng úy Lê Văn Hậu và trung úy Trần Văn Bé Năm kết hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố kiểm tra tiệm game bắn cá thuộc khu vực tổ 1, khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng liền bỏ chạy ra phía sau tiệm game.

Do nghi ngờ nhóm đối tượng này có sử dụng ma túy nên tổ công tác liền đuổi theo nhưng không kịp. Khi vừa quay lại tiệm game thì bất ngờ trung úy Năm bị Thiện dùng kéo đâm 2 nhát vào người gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13-2 vừa qua, sau khi được vận động, thuyết phục thì Thiện đến Công an TP Châu Đốc đầu thú và khai nhận do có sử dụng ma túy và sợ bị bắt đưa đi cai nghiện nên đã dùng kéo đâm trung úy Năm để tìm cách thoát thân.

T.Nốt