Kiểm tra xe ôtô, phát hiện 30 bánh heroin vận chuyển vào TP HCM

15/10/2018 15:26

Chiều ngày 15-10, tin Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết công an huyện này vừa phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ an bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 30 bánh heroin đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Ích cùng tang vật 30 bánh heroin tại cơ quan công an - Ảnh: Nghi Xuân

Trước đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày tại Quốc lộ 46, đoạn qua địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Ích (SN 1977) và Trần Đình Hợi (SN 1984), cùng trú tại xóm 3, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Khám xét trên xe ôtô mang BKS 37A-464.37, lực lượng cảnh sát thu giữ 30 bánh heroin được giấu kín trong ba lô. Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng Ích và Hợi thừa nhận số ma túy trên mua từ Lào và đang trên đường vận chuyển vào TP HCM để tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.



Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Ngọc