Ngày 15-7, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Huy (tự Huy "gái", SN 1972), Lê Ngọc Cường (tự Cường "lùn", SN 1996, ngụ quận 4), Mạnh Minh Hùng (SN 1987), Nguyễn Văn Đạt (SN 1996) để điều tra, xử lý về hành vi môi giới mại dâm.



Cường "lùn"

Huy "gái" thời điểm bị bắt

Thời gian gần đây Công an quận 1 nhận được nguồn tin về đường dây mại dâm do Huy "gái" điều hành. Đáng nói, Huy "gái" từng bị công an bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 0 giờ ngày 10-7, tổ trinh sát hình sự Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Bến Thành ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 bắt quả tang 2 cô gái đang bán dâm cho 2 người đàn ông.

Qua làm việc, khách mua dâm khai đêm cùng ngày có ngồi chung với Huy "gái" tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi (quận 1). Tại đây, khi khách có nhu cầu thì được Huy "gái" cho biết giá mua dâm mỗi cô gái là 1,5 triệu đồng/lượt. Xong xuôi, Huy "gái" gọi cho Cường kiếm đào cho khách.

Cường nói Hùng và Đạt chở 2 cô gái đến khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân để "mây mưa" với khách thì bị trinh sát bắt quả tang.

Trước đó vào chiều 12-7, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Công an TP HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 chân dài đang bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000-30.000 USD.

Từ lời khai của các cô gái trên, công an bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - "tú ông" chuyên cung cấp gái mại dâm hạng sang, trong đó có người mẫu và diễn viên cho các đại gia tại 1 căn hộ ở quận 7.