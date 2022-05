Ngày 31-5, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (26 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 12 năm về tội Giết người.



Bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh tại phiên toà - Ảnh: D.Tr.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ ngày 20-6-2021, Thanh điều khiển xe ôtô Mazda 3 mượn của bạn đến dừng đỗ dưới lòng đường, trước cửa một nhà trên phố Ngô Sỹ Liên (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau đó, Thanh đi bộ vào nhà bạn gái chơi.

Tối cùng ngày, Thanh cùng bạn gái ra lấy xe ôtô. Lúc đó, bà Nguyễn Thị N. (59 tuổi trú tại phố Ngô Sỹ Liên) chạy từ trong nhà ra to tiếng, nói về việc Thanh đỗ xe chắn trước cửa nhà làm cản trở sinh hoạt của gia đình mình. Sau đó, hai bên to tiếng với nhau nhưng được mọi người can ngăn. Thanh và bạn gái lên xe, định rời đi thì bà N. đứng chặn trước đầu xe ôtô, yêu cầu xuống nói chuyện.

Thanh không xuống nên người phụ nữ dùng tay đập 2 cái vào nắp capô, sau đó trèo lên nằm úp người trên nắp capô. Bực tức về việc bị bà N. chửi bới, Thanh đã điều khiển xe chạy về hướng đường Quốc Tử Giám.

Lúc này, bà N. vẫn nằm trên nắp capô, 2 tay bám chặt vào cạnh nắp capô sát kính chắn gió phía trước. Khi điều khiển xe ôtô đi được một đoạn, Thanh dừng xe lại, bảo bà N. xuống nhưng người phụ nữ này không xuống.

Lúc này, Thanh quan sát thấy có nhiều người chạy bộ đuổi theo phía sau nên tiếp tục lên xe, điều khiển tăng tốc bỏ chạy. Đến lối rẽ, Thanh đánh lái, chuyển hướng với tốc độ cao khiến bà N. bị hất văng khỏi nắp capô, rơi xuống đường và tổn hại sức khỏe 63%.

Thấy vậy, Thanh không dừng xe, tiếp tục điều khiển ôtô bỏ chạy. Sau đó, Thanh chở bạn gái đi thuê nhà nghỉ để ngủ. Đến chiều 21-6-2021, Thanh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội và được bị hại tha thiết xin giảm án cho. Mặc dù phải mất nhiều chi phí chữa trị, song bà N. không yêu cầu bồi thường. Do đó, tòa đã tuyên mức án với Thanh, thấp hơn đề nghị của viện kiểm sát (16-17 năm).