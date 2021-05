Chiều 24-5, thông tin từ UBND xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng công an xã phối hợp cùng Công an TP Bảo Lộc, Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng đang tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tử thi vừa được phát hiện.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện thi thể trong rừng tràm ở thôn 14, xã Đam B’ri, nên báo với chính quyền và cơ quan công an.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân đang phân hủy.

Qua ghi nhận ban đầu, thi thể nghi là 1 người đàn ông, chưa xác định được độ tuổi.

Tại hiện trường, thi thể đã phân hủy cạnh gốc tràm, bị phủ bởi võng dù. Bên cạnh có 1 túi xách màu đen, nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan công an nhận định khả năng vụ việc đã xảy ra hơn 2 tháng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác định danh tính nạn nhân.