Điển hình, tại chùa B.L (TP Mỹ Tho), nhóm người này gọi điện thoại đến chùa xin gặp trụ trì, nói rằng có trúng 9 tờ vé số giải đặc biệt, muốn tặng cho chùa 9 tỉ đồng để làm công đức. Người này nói khoảng 2 tiếng sau sẽ đến chùa. Trưa 7-10, có một xe taxi mang biển số tỉnh Vũng Tàu ghé chùa, một thanh niên xưng tên Trần Bình An đưa ra 9 tờ vé số tỉnh Bình Dương xổ ngày 4-10 có dãy số 394895, kêu sư trụ trì dò thì thấy trúng giải đặc biệt. An xin trụ trì một phong bì để niêm phong 9 tờ vé số lại, nói là trở về TP HCM làm lại giấy CMND, sau đó sẽ về Tiền Giang cùng trụ trì đi lĩnh thưởng số tiền trúng giải.



Tờ vé số làm giả trúng giải đặc biệt rất tinh vi khó nhận biết bằng mắt thường

Tờ trên cùng được làm giả vá các tờ vé số còn lại của các đối tượng lừa đảo

Qua ngày sau, An điện thoại cho trụ trì nhờ chuyển cho An 10 triệu đồng vào số tài khoản của Phạm Thị Như Thuận (Ngân hàng Agribank, Đồng Nai) để làm giấy CMND. Nghi ngờ lừa đảo, trụ trì đã thông báo cho phóng viên báo Người Lao Động. Qua kiểm tra trong phong bì đã niêm phong thì có một tờ số trùng dãy số trúng giải đặc biệt đài Bình Dương nhưng đã được cắt ghép in ấn tinh vi. 8 tờ còn lại là các số khác cùng đài Bình Dương nhưng khác dãy số.