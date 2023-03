Ngày 10-3, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí để đánh nhau.



Trước đó, lúc 22 giờ tối 6-3, qua công tác tuần tra đêm, Công an xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) phát hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện mang theo hung khí để đánh nhau tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - ĐT613B (xã Tam Thanh) nên đã nhanh chóng liên hệ với Tổ tuần tra đêm của Công an TP Tam Kỳ phối hợp, khống chế 5 đối tượng. Công an tạm giữ 2 xe máy, 2 dao tự chế, 1 tuýp sắt.

5 thiếu niên bị công an khống chế cùng với hung khí hết sức nguy hiểm Ảnh: Công an Tam Kỳ

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nhau nên Lê Quốc Tuấn Hùng (SN 2007, quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú thôn Tỉnh Thuỷ, xã Tam Thanh) và Trần Đình Tin (SN 2004, trú thôn Hoà Hạ, xã Tam Thanh) hẹn nhau 22 giờ tối 6-3 đến khu vực trước Trường THPT Duy Tân (thuộc xã Tam Phú) để đánh nhau.

Sau đó, Hùng đi cùng 11 thanh thiếu niên, đa phần có tuổi đời từ 15 đến 17 tuổi tập trung tại khu vực trước Trường THPT Duy Tân. Không thấy Tin, nhóm của Hùng chạy về cổng chào thôn Ngọc Mỹ (xã Tam Phú) thì phát hiện nhóm bạn của Tin gồm 9 thiếu niên đa số mới 15 – 16 tuổi và một số đối tượng khác đang đi tới.

Tại đây, 2 nhóm ném bom xăng tự chế, chai thuỷ tinh và cầm hung khí tự chế lao vào đánh nhau. Nhóm của Tin bị nhóm của Hùng đuổi đánh, 1 nhóm chạy về hướng xã Tam Thăng, 1 nhóm chạy về hướng Trường THPT Duy Tân.

Lúc này, 5 đối tượng trong nhóm Tin chạy qua hướng thôn Tỉnh Thuỷ (xã Tam Thanh) thì bị Công an xã Tam Thanh phối hợp với Tổ tuần tra Công an TP Tam Kỳ phát hiện, triệu tập và áp giải về công an xã để làm việc.