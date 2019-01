Lạnh người với hung khí mà 4 thanh, thiếu niên mang đi "thanh toán" đối thủ

19/01/2019 12:55

Sáng ngày 19-1, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng liên ngành của đơn vị trong lúc tuần tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 4 thanh, thiếu niên mang theo 3 dao nhọn đi giải quyết mâu thuẫn với đối thủ vào đêm khuya, nên đã không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

3 con dao sắc lẹm được nhóm thanh, thiếu niên mang đi để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ - Ảnh Công an TP Thanh Hóa cung cấp

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 21 giờ ngày 16-1, Tổ tuần tra liên ngành số 2 - Công an TP Thanh Hóa (được thành lập theo Phương án 135 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) do đại úy Trịnh Văn Nam, Đội phó Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa, làm tổ trưởng đang thực hiện tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường Lê Hoàn và đại lộ Lê Lợi đã phát hiện 4 thanh, thiếu niên đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm hung khí "nóng" là 2 con dao nhọn hoắt.

Lúc này, tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe nhưng nhóm thanh, thiếu niên trên đã quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên tổ tuẩn tra đã áp sát kịp thời khống chế. Tại chỗ, công an thu giữ 2 con dao nhọn dài khoảng 60 cm và 1 con dao nhọn chọc tiết lợn sắc lẹm.

Nhóm thanh, thiếu niên trên được xác định gồm: Đinh Hữu H. (SN 2003, ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), Nguyễn Tài Anh (SN 1997, ngụ phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), Hoàng Huy Sơn và Lê Xuân Kh. (cùng SN 2003, ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).

Lê Xuân Kh. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Thanh Hóa cung cấp

Tại cơ quan công an, nhóm thanh, thiếu niên trên khai nhận đang đi tìm một thanh niên tên Trinh để trả thù, do có mâu thuẫn với Nguyễn Tài Anh từ trước đó.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được ban giao cho Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp - Công an TP Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Được biết, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được an toàn, giúp người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập phương án số 135, thành lập các tổ tuần tra liên ngành (gồm các lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động) tăng cường tuần tra trên địa bàn TP Thanh Hóa để xử lý những trường hợp không chấp hành quy định khi tham gia giao thông, qua đó phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các ổ nhóm tội phạm.

Tuấn Minh