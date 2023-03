Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng vừa triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính.

Ổ nhóm đòi nợ thuê tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Ngày 20-2, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại các công ty trên địa bàn TP HCM, đồng thời triệu tập hơn 100 người để đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này đã thành lập 7 công ty (đều có trụ sở tại TP HCM) gồm: Công ty cổ phần đầu tư Omnia (trước đây tên Công ty TNHH thu hồi nợ CR; công ty Luật TNHH Kiên Cường; công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP; Công ty cổ phần DV tài chính Thời Đại; Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Kiên Long; Công ty cổ phần dịch vụ Bắc Á; công ty cổ phần dịch vụ tài chính Nam Á (đều có trụ sở tại phường 15, quận 11, TP HCM); thuê hơn 100 người, chia thành nhiều bộ phận để thực hiện công việc thu nợ cho các công ty có nhu cầu.

Theo đó, bộ phận lãnh đạo công ty gồm: Trần Hồng Tiến (SN 1974; trú tại quận 1, TP HCM) là giám đốc điều hành, quyết định mọi vấn đề của công ty; bộ phận nhân sự do Nguyễn Thị Ái Vân (SN 1985; trú tại tỉnh Tiền Giang) Trưởng phòng, quản lý nhân viên; Huỳnh Thị Phượng (SN 1994; trú tại tỉnh Bình Thuận) có nhiệm vụ phỏng vấn, nhận hồ sơ của nhân viên xin việc, lập bảng chấm công, làm các giấy tờ gửi xe, thẻ ngân hàng... cho các nhân viên công ty.

Bộ phận kế toán do Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984), làm Kế toán trưởng, quản lý 1 nhân viên kế toán có nhiệm vụ là tính tiền lương cho nhân viên và nhận, tổng hợp biên lai khách hàng trả tiền trực tiếp tại văn phòng do nhân viên công ty chuyển đến.

Ngoài ra, Cẩm Vân còn ký thông báo về kết thúc khoản vay sau khi khách hàng trả tiền (Vân ký thay cho Trần Hồng Tiến). Bộ phận vận hành Accout (phụ trách dữ liệu "data" thông tin khách hàng) do Nguyễn Thị Kim Trâm (SN 1975), làm Trưởng bộ phận, quản lý 1 nhân viên có nhiệm vụ quản lý, chia dữ liệu "data" vào các tài khoản của nhân viên đòi nợ, đồng thời in các hồ sơ, tài liệu của khách hàng cho nhân viên khi có khách hàng trực tiếp đến văn phòng thanh toán khoản tiền nợ.

Bộ phận kỹ thuật (IT) do Phạm Văn Sơn (SN 1987), làm Trưởng phòng. Bộ phận thu hồi nợ do Nguyễn Đức Khoa (SN 1992) làm Phó phòng, quản lý hơn 100 nhân viên, trong đó 11 người là tổ trưởng và 92 nhân viên. Nhiệm vụ của nhóm này là gọi điện thoại theo thông tin "data" khách hàng được cung cấp trong mỗi tài khoản để đòi tiền khách trả nợ.

Mỗi tháng công ty sẽ cấp cho nhân viên truy thu khoảng 500 hợp đồng (thông tin khách hàng) để đòi khoản nợ khách vay. Tiến và Khoa giao cho mỗi nhóm phải đòi nợ được số tiền là 300 triệu đồng, nếu 2 tháng liên tiếp không đòi được đủ số tiền trên thì sẽ bị đuổi việc nên các trưởng nhóm luôn đôn đốc nhân viên tích cực đòi nợ để đạt được doanh số.

Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (địa chỉ ở quận 1, TP HCM) và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ. Sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ Công ty Mirae Asset Việt Nam, bộ phận vận hành (Accout) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty.

Tiếp theo, sẽ phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận truy thu để họ trực tiếp đòi nợ bằng cách gọi điện thoại yêu cầu khách hàng hoặc gọi điện để gây sức ép đến khách hàng thông qua người thân, đồng nghiệp khách hàng, với thủ đoạn như: Sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách, mặc dù họ không liên quan gì đến khoản vay của khách hàng, mục đích để tạo sức ép cho những người liên quan đến cuộc sống, công việc buộc khách hàng phải trả nợ khoản vay.

Đáng chú ý, các nhóm này còn cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó tạo lập, dùng các "tài khoản ảo" đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền.

Trong trường hợp khách đồng ý trả tiền thì có thể trả tiền trực tiếp tại văn phòng hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của công ty. Lúc đó, nhân viên truy thu sẽ gửi thông tin báo lại cho bộ phận kế toán để họ cập nhật vào dữ liệu truy thu của từng cá nhân, từng nhóm. Khi khách hàng trả nợ xong thì công ty sẽ ký thông báo kết thúc khoản nợ gửi cho khách hàng.

Quá trình đấu tranh, công an thu giữ gần 600 triệu đồng; 101 cây máy tính; 6 máy tính xách tay; 216 điện thoại và nhiều thùng tài liệu liên quan. Kết quả kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ hệ thống quản trị của các công ty cho thấy từ ngày 2-7-2018 đến hết năm 2022, các công ty trên đã thu mua 335.607 hợp đồng vay tiền của khách có tổng dư nợ hàng ngàn tỉ đồng, trong đó những nhóm này đã đòi được trên 500 tỉ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 31 bị can về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.