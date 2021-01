Ngày 2-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập Fanpage "Chia sẻ Vì người nghèo" đăng tải những hình ảnh có hoàn cảnh khó khăn, đau thương, mất mát để kêu gọi các nhà hảo tâm chuyển tiền hỗ trợ để chiếm đoạt.

Đối tượng Đào Bá Lộc cầm đầu nhóm lừa đảo.

3 đối tượng gồm: Đào Bá Lộc (27 tuổi), Huỳnh Ngọc Phúc (25 tuổi, cùng ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), Đặng Viết Phương (30 tuổi, quê Bình Thuận).

Đối tượng Huỳnh Ngọc Phúc tại cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu có tới hơn 1.000 nhà hảo tâm bị lừa đảo vì chuyển tiền hỗ trợ cho các đối tượng khi đọc được những thông tin trên Fanpage "Chia Sẻ Vì Người Nghèo" mà nhóm này lập ra.

Với số tiền mỗi người hỗ trợ từ 50.000 đồng đến 5 triệu đồng trở lên, tổng số tiền mà nhóm Đào Bá Lộc cầm đầu lừa đảo lên đến 600 triệu đồng.

Đối tượng Huỳnh Viết Phương bị Công an Lâm Đồng di lý từ Bình Dương về điều tra

Với những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Đà Bá Lộc và Huỳnh Ngọc Phúc tại TP Đà Lạt. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt khẩn cấp Đặng Viết Phương đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương di lý về Lâm Đồng phục vụ công tác điều tra.