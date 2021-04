Ngày 27-4, Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Hóc Môn bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar New 62 trên đường Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.



Công an TP HCM tiếp tục làm rõ sai phạm của quán bar

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 8 khách tại các bàn VIP 14 và VIP 15 đang sử dụng ma túy; thu giữ một số viên nén đủ màu, túi ny lông chứa tinh bột màu trắng nghi ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, qua test nhanh các đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy trong quán, phát hiện 3 đối tượng dương tính ma túy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản quán bar vi phạm các lỗi như: hoạt động quá giờ quy định, để xảy ra tình trạng khách sử dụng ma túy trong quán.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.