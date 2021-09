Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngày 18-9 cho biết vừa phối hợp với Công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khởi (24 tuổi; ngụ xã Thạnh Phú) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Nguyễn Văn Khởi. Ảnh: Công an Ninh Kiều

Theo nội dung vụ việc, từ khoảng tháng 5-2021, Khởi lập Facebook "Tú Cường trái cây", tự xưng tên Cường rồi đăng thông tin bán các mặt hàng nông sản để tìm người có nhu cầu mua. Sau khi tìm được người, Khởi yêu cầu họ đặt cọc trước tiền mua hàng và chuyển vào tài khoản của gã.

Ngày 26-8, chị V.T.N.N (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dùng Facebook cá nhân để đăng tin tìm mua nông sản. Sau đó, Khởi dùng tài khoản Facebook "Tú Cường trái cây" xưng tên Cường chủ động nhắn tin cho chị N, cung cấp nhiều hình ảnh, thông tin giá cả liên quan các mặt hàng nông sản.

Qua trao đổi, chị N. đặt cọc 7,1 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của Khởi mở tại Sóc Trăng để mua 2,9 tấn rau củ rồi thoả thuận giao hàng vào ngày 28-8. Thế nhưng, sau đó chị N. không liên lạc được với Khởi nên đến Công an quận Ninh Kiều trình báo.

Hình ảnh rau củ quả mà Facebook "Tú Cường trái cây" dùng để chào hàng với chị N. Ảnh: Công an Ninh Kiều

Công an quận Ninh Kiều đã xác minh tài khoản ngân hàng và số điện thoại đối tượng cung cấp cho chị N, qua đó xác định Khởi là kẻ nghi vấn thực hiện vụ lừa đảo trên nên bắt khẩn cấp.

Làm việc với công an, Khởi thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Với thủ đoạn trên, Khởi đã lừa đảo 58 người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 81 triệu đồng, trong đó có 7,1 triệu đồng của chị N.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều thông báo ai là bị hại của Khởi thì đến Công an quận Ninh Kiều để trình báo (địa chỉ 188/, Nguyễn Văn Cù, phường An Hoà, quận Ninh Kiều) hoặc liên hệ điều tra viên Ninh Duy Linh (số điện thoại 0915872085).