Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1993; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Duyên tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13-7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu có một đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy, nên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an phường Long Thạnh nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để kiểm tra.

Khi đến hiện trường, phát hiện đối tượng như tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành áp sát, kiểm tra hành chính thì được biết đối tượng tên Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Tang vật lực lượng công an thu giữ

Kiểm tra trên người của Duyên, công an thu giữ một 1 bọc nylon chứa ma túy đá bên trong. Qua làm việc, Duyên khai nhận mua ma túy đá của một đối tượng lạ mặt qua điện thoại, khi đang trên đường về nhà thì bị công an bắt giữ.