Ngày 26-4, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mộng Xuyên (36 tuổi; ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Xuyên là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Phương Quyên (trụ sở tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Tiếp nhận thông tin Xuyên có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan chức năng nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng này, thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ nghi giả của các cơ quan chức năng ở Trung ương và tỉnh Vĩnh Long.

Nguyễn Mông Xuyên lúc bị bắt. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tại cơ quan điều tra, Xuyên thừa nhận đã dùng thủ đoạn cắt, dán hình dấu, chữ ký trên các tài liệu thật đã được các cơ quan chức năng ban hành sang các tài liệu do Xuyên soạn sẵn. Sau đó, vị giám đốc này dùng máy in phun màu, in ra thành văn bản giống y như thật, có chữ ký và dấu của cơ quan chức năng.

Xuyên đã làm giả văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đồng ý giao cho công ty của Xuyến được khai thác, sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ 1 (thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Sau đó, Xuyên dùng các loại giấy tờ giả này mời gọi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng của các công ty, doanh nghiệp.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo: cơ quan, doanh nghiệp nào là nạn nhân của hành vi lừa đảo trên, liên hệ với cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: 71/22A, đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long. Hoặc gọi số điện thoại 0693706288 để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.