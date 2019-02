Lấy ghế đánh vào đầu công an vì bị nhắc nhở hát karaoke to

19/02/2019 17:25

Chiều 19-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay đã tiến hành mời 5 đối tượng về cơ quan công an để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 16-2, nhận được thông tin tại khu vực sân cộng đồng thuộc chung cư C2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà có một số đối tượng dùng loa, gây mất trật tự tại địa phương. Lực lượng 8394 của phường Nại Hiên Đông đã cử 5 cán bộ trong đó có công an phường, bảo vệ dân phố, cán bộ dân quân tới địa điểm trên để xử lý.

Trần Văn Hải tại Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà chiều 19-2

Đến nơi, lực lượng tuần tra ghi nhận có một số đối tượng (khoảng 20 người) đang tổ chức ăn uống nhằm tiễn Trần Minh Dui (SN 1995, trú chung cư C2) đi nghĩa vụ quân sự đồng thời dùng loa để hát hò gây ồn ào mất trật tự. Thấy vậy, đồng chí thiếu úy Nguyễn Quốc Huy (SN 1993, công an phường Nại Hiên Đông) đến yêu cầu các đối tượng tắt loa để người dân xung quanh nghỉ ngơi nhưng các đối tượng không đồng ý.

Sau một lúc nhắc nhở nhưng không có được sự hợp tác của các đối tượng, thiếu úy Huy tiến đến tắt loa thì bị Trần Văn Hải (SN 1990, trú đường Nại Nghĩa 3, phường Nại Hiên Đông) dùng ghế đánh vào đầu thiếu úy Huy. Sau đó Hải cùng với Dui xô ngã thiếu úy Huy xuống đất rồi cùng Trần Minh Thuận (SN 1992, trú nhà C, chung cư C2), Phan Minh Tuấn (SN 2004, trú chung cư 12T5, phường Nại Hiên Đông) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1989, trú số 54 Hoàng Quốc Việt, phường Nại Hiên Đông)) dùng chân đá liên tiếp vào người đồng chí Huy.

Lực lượng dân quân và dân phòng cùng mọi người xung quanh can ngăn. Lúc này, Lộc dùng một chiếc ghế kim loại ném trúng vào anh Nguyễn Văn Cước (SN1966, là bảo vệ dân phố đang đi tuần tại khu vực).

Do thấy sự việc đã diễn biến phức tạp, thiếu úy Huy đã dùng súng bắn chỉ thiên. Lúc này, lực lượng công an phường Nại Hiên Đông phối hợp với lực lượng cảnh sát 113 đến hỗ trợ thì các đối tượng bỏ chạy.

Ngay trong đêm 16-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã bắt giữ 4 đối tượng, riêng Hải, Dui, Thuận thì chạy về nhà chung cư chốt cửa lại để cố thủ bên trong. Gia đình đồng ý cho lực lượng công an phá khóa nhưng các đối tượng này bỏ trốn. Đến sáng 17-2, 3 đối tượng trên ra đầu thú. Hiện tại Công an quận Sơn Trà đang lấy lời khai các đối tượng trên để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Công an quận Sơn Trà, thiếu úy Huy và anh Cước đều được đưa đến Bệnh viện Quận Sơn Trà điều trị sau đó đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Tin-ảnh: B.Vân