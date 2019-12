Ngày 16-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải đã gửi đơn đến Công an tỉnh Long An để xin cho bị cáo này được tại ngoại điều tra sau khi có kháng nghị của VKSND Tối cao.

Trước đó, tối 15-12, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An có đến trụ sở bưu cục cầu Voi - nơi hiện trường vụ án xảy ra 11 năm trước. Vẫn theo nguồn tin này, Ban giám đốc chỉ xem xét hiện trường chứ không phải khám nghiệm lại hiện trường như một số thông tin trên mạng xã hội.

Theo một luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang nhận định: " Việc mẹ và em gái bị cáo Hồ Duy Hải làm đơn xin tại ngoại và được chính quyền địa phương xác nhận là theo quy định. Còn xem xét có cho tại ngoại hay không phải dựa vào nhiều yếu tố khác chứ không phải xin là cho tại ngoại vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng ".

Trước đó, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định lúc 8 giờ ngày 28-11-2019, VKSND Tối cao đã đến Long An tống đạt kháng nghị của VKSND Tối Cao cho bị cáo Hồ Duy Hải .

Theo quy trình thì cơ quan kháng nghị là VKSND Tối cao tống đạt chứ công an không có thẩm quyền tống đạt. Trước đó, mẹ của Hồ Duy Hải cho biết khi vào trại giam thăm thì bị cáo này cho biết là chưa nhận được kháng nghị.

Như báo Người Lao Động thông tin, sáng 14-1-2008 khi cơ quan công an phát hiện 2 nạn nhân là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân là nhân viên bưu cục cầu Voi bị giết tại nơi làm việc. Qua điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ nhiều đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, sau đó Hồ Duy Hải bị bắt khởi tố và bị tòa án sơ thẩm Long An và tòa phúc thẩm tối cao tuyên án tử hình.

Sau đó, trước khi thi hành án 20 giờ đồng hồ, chủ tịch nước đã chỉ đạo tạm hoãn thi hành án, và chỉ đạo nhiều cơ quan vào cuộc xác minh.