Tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt một trường hợp tung tin chữa khỏi Covid-19 bằng tỏi mà không được kiểm chứng từ cơ quan y tế.

Đối tượng đăng tin sai sự thật tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an Hoàn Kiếm phát hiện tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung: "Virus Corona Vũ Hán có thể tự khỏi bằng một bát nước tỏi mới đun sôi, lấy 8 tép tỏi băm nhỏ thêm 7 cốc nước và đun sôi. Ăn và uống nước được đun sôi từ tỏi. Được chứng minh và chữa khỏi qua đêm".

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm xác định nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là chị T.T.Q. (SN 1984, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) đến trụ sở để làm rõ. Chị Q. thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến việc chữa trị Covid-19 lên trang Facebook cá nhân của mình. Chị Q. cũng đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tự xóa bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị T.T.Q. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.