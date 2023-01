Vụ thao túng giá chứng khoán



Ngày 29-3-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT FLC) với tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán".

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh thêm các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Tiếp đó, ngày 25-8-2022, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cùng với bà Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế (cùng em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung. Bốn người này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết và các bị can được thực hiện từ đầu tháng 12-2021 đến phiên giao dịch ngày 10-1-2022. Riêng trong phiên 10-1, ông Quyết đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu.

Thủ đoạn của bị can Quyết khá tinh vi, chỉ đạo cùng lúc nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên mức cao để thu hút nhà đầu tư, rồi bán chui cổ phiếu đã mua rẻ trước đó, hưởng lợi bất chính. Cụ thể, từ ngày 1-12-2021, giá cổ phiếu FLC từ hơn 14.000 đồng/cổ phiếu liên tục tăng mạnh do nhóm của ông Quyết tạo cung cầu ảo, lên mức cao nhất là 24.000 đồng/cổ phiếu (tăng hơn 64%).

Sau đó, ông Quyết chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu mà không công bố trước, tổng số đã khớp lệnh là 74,8 triệu cổ phiếu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về từ việc bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, trong đó ông Quyết hưởng lợi bất chính hơn 530 tỉ đồng.

Vụ án Tân Hoàng Minh

Ngày 5-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt) và các bị can có liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (bìa trái ngoài cùng) và một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an