Ngày 27-11, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Thu Hằng (SN 1962; cán bộ hưu trí, ở phường Nam Lý) về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân".



Bị can Nguyễn Thu Hằng bị bắt tạm giam

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới xác định sau khi nghe HĐXX TAND tỉnh Quảng Bình tuyên án vụ án dân sự sơ thẩm về một vụ tranh chấp quyền sử dụng đất, Nguyễn Thu Hằng cho rằng HĐXX tuyên xử không đúng nên nhiều lần lên Facebook cá nhân xúc phạm.

Tháng 4-2023, Nguyễn Thu Hằng đã phát trực tiếp lên mạng xã hội với lời lẽ chửi bới, xúc phạm danh dự, hạ nhục nhân phẩm cá nhân ông Nguyễn Văn Ngh. - thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Ngoài ra, từ tháng 3 đến 5-2023, Nguyễn Thu Hằng còn nhiều lần dùng Facebook cá nhân để đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở UBND phường Nam Lý, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Đồng Hới, Thanh tra thành phố...; trực tiếp xúc phạm danh dự, nhân phẩm ông Nguyễn Văn Tr. - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Lý; ông Nguyễn Minh S. - Chánh Thanh tra TP Đồng Hới và một số cán bộ các cơ quan, đơn vị trên.

Với những hành vi của Nguyễn Thu Hằng, VKSND TP Đồng Hới đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bị can này về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" để phục vụ điều tra.