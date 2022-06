Ngày 27-6, công an cùng nhiều lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp làm rõ vụ án mạng tại căn nhà trong hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm (TP Thủ Đức, TP HCM).

Trước đó, chiều 26-6, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt giữ nghi phạm Lê Công Hậu (quê Bến Tre) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong.

Clip Hiện trường vụ cháy

Theo người dân sống ở hẻm 19, khoảng 2 giờ sáng 25-6, ngôi nhà của bà Kiều Thị Tuyết L. (49 tuổi, sống tại hẻm này) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sự việc khiến 2 con gái của bà L. tử vong, 3 người bà con (mới lên ở nhờ hôm trước để chờ khám bệnh) cùng bà L. may mắn phá cửa sổ sau nhà thoát kịp.

“Lúc đó cả xóm nháo nhào chạy vì sợ cháy lan. Có người lao tới phụ dập lửa nhưng bất thành vì cháy lớn quá. Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cảnh này” - một người phụ nữ nói.

Đã 3 ngày nhưng người dân trong hẻm 19 vẫn còn ám ảnh bởi vụ cháy

Người dân cho biết gia đình bà L. mới chuyển về đây ở được 4 năm. Bà L. ít tiếp xúc với người trong xóm nhưng hiền lành. “Thấy cổ (bà L. - PV) bán sữa trên mạng, 2 đứa con gái bán cà phê, sống với mọi người cũng rất hòa thuận nên nghe vụ việc, tôi không dám tin”- một người hàng xóm khác kể.

Theo lời người dân nơi đây, Lê Công Hậu và bà L. là những người cùng quê, có mối hệ tình cảm. Hậu từng hăm dọa phóng hỏa trước khi làm thật.

"Lúc trước ông Hậu có vợ, người vợ xuống nhà đánh ghen bà L. thê thảm lắm, sau đó ông Hậu ly dị với người vợ, rồi thường qua lại nơi đây. Nhưng không biết vì lý do gì mà dẫn đến vụ việc này.



Tối qua công an xuống dựng lại hiện trường, ổng (Lê Công Hậu - PV) khai dùng 3 can xăng, mỗi can 20 lít đặt trước cửa, bên vách nhà và tưới xung quanh bịt đường chạy của gia đình bà L.. Bây giờ nhớ tới vẫn ám ảnh vì sợ” - người hàng xóm cho biết.

Cửa sổ bà L. và những người bà con trốn thoát ra ngoài

Một người hàng xóm khác nói mới tháng trước bà L. tâm sự đã mua đất ở Long An, gửi tiền ngân hàng để dành cho 2 con gái lại lập nghiệp. “Vậy mà chưa gì đã... Chắc ổng ghen quá nên làm mà không nghĩ đến hậu quả” - người này nhớ lại.