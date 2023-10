Mới đây, TAND huyện Hóc Môn (TP HCM) đã tiếp nhận hồ sơ vụ án người mẹ và nhân tình hành hạ, ép bé 3 tuổi hút ma tuý từ VKSND cùng cấp, dự kiến xét xử vào ngày 6-11.



Theo đó, VKSND TP HCM truy tố bị can Lê Văn Bậm (SN 1979; quê TP HCM) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000; quê Đắk Lắk) cùng về các tội "Hành hạ người khác" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".



Nội dung cáo trạng thể hiện, năm 2018, Nguyên kết hôn với anh Tài, có 2 con chung là N. (SN 2018) và T. (SN 2020).

Hình ảnh từ đoạn clip Bậm ép bé 3 tuổi hút ma tuý từng gây xôn xao mạng xã hội

Tháng 10-2021, Tài bị công an đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian này, Nguyên sống chung như vợ chồng với Lê Văn Bậm tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP HCM). Hai con riêng của Nguyên sống cùng mẹ và nhân tình của mẹ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các bị can thừa nhận vào các ngày 10-4-2023 và ngày 24-5-2023, do bực tức việc cháu T. (SN 2020, con riêng của Nguyên) hay quấy khóc nên Bậm nhiều lần hành hạ cháu T. để vừa hù dọa, vừa làm thú vui tiêu khiển.

Nguyên là người chứng kiến và quay lại quá trình Bậm hành hạ cháu Thiên gửi cho bạn bè xem để giải trí.

Tháng 3-2023, chồng Nguyên cai nghiện xong trở về địa phương. Do trước đây Tài và Nguyên bán hàng online, nên Tài mượn lại tài khoản facebook của Nguyên để bán hàng online. Khi đăng nhập vào vào tài khoản facebook này, Tài phát hiện Nguyên gửi cho một tài khoản facebook khác các clip ghi nhận hình ảnh, giọng nói, Bậm hành hạ cháu Thiên vào ngày 15-4-2022 và ngày 25-4-2022.

Ngoài các đoạn clip trên, anh này còn phát hiện Nguyên gửi 4 đoạn clip khác quay lại cảnh Bậm cho bé Thiên sử dụng chất nghi là ma túy. Người chồng nhờ 1 người bạn của mình đưa clip Bậm hành hạ cháu Thiên lên mạng sau đó đến Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn trình báo sự việc.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã tiến hành khám xét nơi ở của Bậm và Nguyên phát hiện và thu giữ của Bậm 1 túi nilong chứa 0,21g ma tuý đá cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 hộp gỗ bên trong có kéo, búa, tua vít mà Bậm sử dụng để hành hạ cháu Thiên vào ngày 25-4-2022.

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bậm và Nguyên. Sau đó, chuyển Cơ quan CSĐT Công an Công an TP HCM thụ lý.

Đối với 4 đoạn clip quay cảnh Bậm cho cháu T. sử dụng chất nghi là ma tuý, cáo trạng thể hiện thời gian xảy ra đã lâu, không thu giữ được chứng cứ khác, đồng thời kết luận giám định trẻ em bị hành hạ, ngược đãi của Trung tâm pháp y – Sở Y tế TP HCM cũng thể hiện cháu T. âm tính với chất ma tuý. Do đó, chưa đủ căn cứ để xử lý Bậm về hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý