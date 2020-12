Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 14-12, Thành đột nhập vào căn nhà 3 tầng của bà T.T.H.L. (45 tuổi; ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), sau đó dùng dao chém chết ông V.H.Q. (38 tuổi; ngụ địa phương), rồi đốt thi thể nạn nhân này. Thành còn tiếp tục gây thương tích cho nữ chủ nhà và hai con ruột của bà L.

Bị can Lê Trường Thành bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn

Sau khi gây án xong, Thành rời khỏi hiện trường và dùng xe máy chạy về hướng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bỏ xe lại. Sau đó, Thành đón xe khách tiếp tục di chuyển qua nhiều tỉnh như: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên…

Đến khoảng 7 giờ sáng 24-12, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh: Đắk Lắk, Phú Yên bắt giữ Thành khi đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả, thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thành khai nhận có nảy sinh tình cảm với bà L. Tuy nhiên, sau một thời gian quen biết với Thành, người phụ nữ này quay lại với tình cũ, chính là nạn nhân Q. Trước khi sự việc xảy ra, giữa Q. và Thành đã xảy ra đánh nhau và nhắn tin hăm dọa với lẫn nhau. Từ đó, Thành nảy sinh ý định gây ra vụ án mạng nêu trên.

Cũng theo lời khai của Thành, trong quá trình lẩn trốn, bị can này thường di chuyển qua khu vực rừng, đồi tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Qua những nơi này, Thành tự xưng là "công an chìm" đang làm nhiệm vụ rồi vào nhà dân xin cơm, nước uống.

Hiện, 3 bị hại còn lại đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục điều trị.