Ngày 17-5, Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đang tạm giữ Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, trú ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra việc tấn công tài xế taxi tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai vào chiều 16-5.



Đặng Phạm Sáu bị khống chế tại hiện trường vụ án - Ảnh: Otofun

Tại cơ quan điều tra, Đặng Phạm Sáu khai khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16-5, Sáu thuê taxi mang BKS 30A-388.xx, do anh Nguyễn T.M. (SN 1976, trú tại quận Long Biên) điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về Thanh Hóa.

Đến 16 giờ cùng ngày, khi tới đoạn đường Cienco 5, thuộc địa phận xã Cự Khê (huyện Thanh Oai,) do nghi ngờ Sáu không có tiền trả, tài xế dừng xe không đồng ý đi nữa. Bên cạnh đó, tài xế M. gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ.

Sau đó, Sáu dùng dao đâm vào vùng ngực trái anh M. nhưng người tài xế quyết liệt giằng co, vật lộn và hô hoán. Sau đó, một số người dân hỗ trợ khống chế đối tượng, và báo cho Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Sáu khai nhận do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người. Do đó, Sáu nghi ngờ tài xế M. sẽ báo Công an bắt mình nên đã rút dao đâm người người này.

Theo cơ quan công an, Đặng Phạm Sáu trước đó bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội Giết người. Ngày 23-4-2021, Sáu cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn (Thanh Hóa), để chuộc tài sản, nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn. Đến ngày 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Đặng Phạm Sáu.